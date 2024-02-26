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Сырский анонсировал усиление на фронте: где у россиян возникнут проблемы

Александр Сырский заявил, что будут шаги для противодействия КАБам и дронам

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о работе над шагами для противодействия российским дронам и управляемым авиационным бомбам. Как передает портал "Комментарии", об этом главком сообщил у себя в Телеграмм после совместной поездки с министром обороны Рустемом Умеровым на передовую.

Сырский анонсировал усиление на фронте: где у россиян возникнут проблемы

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком отметил, что противник регулярно штурмует украинские позиции, обстановка на многих направлениях сложная и требует постоянного контроля.

"Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", — заявил Александр Сырский.

Он отметил, что были проанализированы проблемы, которые возникают в бригадах. 

"Обратил внимание на важность координации и оперативного взаимодействия всех сил, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, стойкости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", — подчеркнул военачальник.

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Источник: https://t.me/osirskiy/601
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