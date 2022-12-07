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Священник УПЦ МП «сливал» оккупантам позиции ВСУ в Северодонецке

Следующие 12 лет священник, работающий на врага проведет за решеткой, - решение суда

сегодня, 16:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Правоохранители разоблачили, а суд уже принял решение о противоправных действиях священнослужителя во время военной агрессии РФ. Приспешником врагаоказался настоятельхрама УПЦ МП в Лисичанске. Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка, рассказывают "Комментарии".

Священник УПЦ МП «сливал» оккупантам позиции ВСУ в Северодонецке

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Как рассказывают силовики, прежде всего, врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ. Также он "сообщал" агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли поступать против оккупационных групп. По данным следствия, клирика присоединила к сотрудничеству представителя российской оккупационной армии во время поездки в Россию в 2014 году. С того времени на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок "ЛНР", активно участвовавший в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения настоятель храма собирал и передавал данные о подразделениях ВСУ.  


Враг использовал полученные сведения для установленияместоположения и огневого поражения целей. Во время документирования преступления сторонника "русского мира" правоохранители обнаружили переписку священнослужителя с представителями вооруженных формирований врага ", – добавляют в Офисе Генпрокурора .  

 

Суд признал фигуранта виновным в содействии и врагу в ведении боевых действий против ВСУ и определив ему наказание – 12 лет лишения свободы.

 

Как писали "Комментарии", одной из топ-тем предыдущей недели стало наступление украинской власти и силовиков на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП, которая, по мнению многих, является филиалом ФСБ в нашей стране). СБУ обнаруживает на территории тех или иных епархий слоги с прокремлевской литературой, нацистскую символику, учение о сатанизме и текстах молитв за московского патриарха Кирилла .

По мнению экспертов, с которыми общались "Комментарии", кроме многочисленных преступлений коллаборационизма , совершенных непосредственно служащими УПЦ МП, эта "церковь", отмечает эксперт, является и важным инструментом информационной войны России против Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — опрос : сколько россиян поддерживает войну против Украины — хотят ли переговоров.





 

 



 



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-do-12-rokiv-uviaznennia-zasudzheno-sviashchennyka-upts-mp-yakyi-zlyvav-pozytsii-zsu-v-sievierodonetsku
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