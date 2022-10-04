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Священник критикует идею мира с Российской Федерацией

"Мир с Россией" – это предложение государству заключить мир с мафией – архиепископ Евстратий.

сегодня, 18:36
Автор:

Slava Kot
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Архиерей Православной церкви Украины и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий подверг критике предложение мира между Украиной и Россией. Об этом священнослужитель пишет на своей странице в Facebook.

Священник критикует идею мира с Российской Федерацией

Архиерей Православной церкви Украины и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий. Фото с открытых источников

Архиепископ Евстратий заявляет, что мир с Россией – это мир с президентом этой страны. Священник объясняет свое мнение словами, что у Российской Федерации нет легитимного лидера, а все сферы взяты под контроль мафией в голове которой стоит Владимир Путин.

Евстратий Заря считает, что президент России Владимир Путин узурпировал все классические ветви власти – судебную, исполнительную и законодательную. Это значит, что верхушка властей не представляет русский народ, а просто создает декорации.

"Предложение заключить "мир с Россией" – это предложение государству заключить мир с мафией", – пишет Архиепископ Евстратий.

Также священнослужитель сравнивает Россию с мафией и террористами и отмечает, что ни одна нормальная страна не заключает мирных соглашений с такими группами, а борется с ними.

В конце сообщения Евстратий пишет, что мир возможен только после смены власти в РФ, а до этого реалистичным остается только один вариант – военный.

Полный текст архиепископа Евстратия можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал об возмутительном опросе Илона Маска в Twitter, где владелец Tesla предложил свой вариант мирового соглашения между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали о священнике, который имел половые отношения с несовершеннолетними мальчиками. Католическая церковь издала указ об отстранении епископа и нобелевского лауреата.



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Источник: https://www.facebook.com/yevstr
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