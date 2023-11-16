Сводят с ума: военный рассказал о неожиданном "враге" в блиндажах

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Slava Kot
Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал о нашествии мышей в блиндажах. По его словам, мыши сводят с ума, ведь просыпаясь утром солдаты ловят на себе по меньшей мере 2-3 мыши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Эспрессо".
Украинский военный в окопе. Фото из открытых источников
Украинский военный рассказал о проблеме с мышами в блиндажах и окопах, с которой сталкиваются солдаты.
Военнослужащий ВСУ припомнил случай, когда солдаты провели соревнования по ловле мышей на своих позициях.
По словам украинского военного, в блиндажах встречаются не только мыши, но и крысы, которые просто прут подобно российским оккупантам на некоторых направлениях. Евгений Иевлев объясняет нашествие мышей тем, что становится холоднее, а в блиндажах стоят буржуйки, которые дают тепло, поэтому животные двигаются в направлении тепла.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одной из западных стран украинские военные тренируются в окопах рядом с трупами животных. Инструкторы объясняют это тем, чтобы украинские солдаты были готовы к шоку войны и почувствовали "запах смерти".
Также "Комментарии" писали о главе Минцифры Михаиле Федорове, который анонсировал новое оружие, что должно стать "сюрпризом" для россиян.
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