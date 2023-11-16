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Сводят с ума: военный рассказал о неожиданном "враге" в блиндажах

Украинские военные жалуются на проблему с мышами в окопах и блиндажах, которые даже могут обгрызать их пальцы.

сегодня, 12:20
Автор:
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Slava Kot
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Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал о нашествии мышей в блиндажах. По его словам, мыши сводят с ума, ведь просыпаясь утром солдаты ловят на себе по меньшей мере 2-3 мыши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Эспрессо".

Сводят с ума: военный рассказал о неожиданном "враге" в блиндажах

Украинский военный в окопе. Фото из открытых источников

Украинский военный рассказал о проблеме с мышами в блиндажах и окопах, с которой сталкиваются солдаты.


"Это вроде и смешно, но они немного сводят с ума. Просыпаясь, ты на себе ловишь 2-3 мыши, которые пролезли в твой спальник. Но не лучше всего, когда ты лежишь на лежаке низко и они просто обгрызают твои пальцы. Эта история не сама приятная", — рассказывает Евгений Иевлев.

Военнослужащий ВСУ припомнил случай, когда солдаты провели соревнования по ловле мышей на своих позициях.

"Немного сатирически, но у нас на прошлой неделе было соревнование между позициями. У нас на одной из позиций набили более полуведра мышей", — говорит Иевлев.

По словам украинского военного, в блиндажах встречаются не только мыши, но и крысы, которые просто прут подобно российским оккупантам на некоторых направлениях. Евгений Иевлев объясняет нашествие мышей тем, что становится холоднее, а в блиндажах стоят буржуйки, которые дают тепло, поэтому животные двигаются в направлении тепла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одной из западных стран украинские военные тренируются в окопах рядом с трупами животных. Инструкторы объясняют это тем, чтобы украинские солдаты были готовы к шоку войны и почувствовали "запах смерти".

Также "Комментарии" писали о главе Минцифры Михаиле Федорове, который анонсировал новое оружие, что должно стать "сюрпризом" для россиян.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0rhGSoexSPk&ab_channel=Espreso.TV
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