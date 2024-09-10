"Света может не быть вообще": большой украинский город может уйти во тьму

Зимой ситуация со светом в Запорожской области может оказаться крайне сложной, и местным жителям стоит готовиться к возможности полного отсутствия электроэнергии. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время брифинга.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Власти уже работают над подготовкой социальной инфраструктуры к возможным блекаутам. По словам Федорова, на этой неделе при областной администрации будет создана рабочая группа, которая будет заниматься проверкой готовности к зимнему периоду. Он отметил, что стандарты подготовки к зиме были изменены, поскольку существует реальная угроза того, что электроэнергии может быть не совсем.

Для поддержки важных объектов инфраструктуры уже проведены тендеры на закупку генераторов и когенерационных установок для служб "Водоканал" и "Теплосети". Были приобретены мощные генераторы общей мощностью около 5 мегаватт, которые планируют доставить в течение следующих четырех месяцев. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, 80% стоимости они финансируют, а остальные 20% покрывает областной бюджет.

Кроме того, уже закуплены три когенерационных установки общей мощностью 7,5 мегаватт, которые Запорожье получит до середины ноября. Их планируют подключить к середине декабря.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему отключение света может продолжаться еще 4 года . В Украине могут сохраняться ограничения электроснабжения и графики отключения света в течение 3-4 лет. Это связано с необходимостью построения новых мощностей и систем скопления энергии. Об этом сообщила независимая эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.