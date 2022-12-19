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Сунак призвал игнорировать предложения Путина по прекращению огня

Премьер-министр Британии Риши Сунак считает, что поддержку Украины нужно только усиливать и не верить уговорам Кремля

сегодня, 15:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не относиться серьезно к предложениям России по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Сунак призвал игнорировать предложения Путина по прекращению огня

Риши Сунак. Фото: Getty Images

Сунак призвал лидеров стран Балтии игнорировать призывы России по прекращению огня, пока ее войска не покинут территорию Украины.

Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал НАТО оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", — отметил Сунак.

В то же время, лидер Великобритании добавил, что Североатлантический альянс должен продолжать делать все возможное, чтобы максимально ослабить России, но при этом не забывать восполнять свои запасы по вооружению. По словам Сунака, для этого необходимо полностью изолировать Москву от международной поддержки, от поставок вооружения, которое помогает Путина продолжать захватническую войну против Украины. Также премьер-министр раскритиковал Иран за поставки беспилотников России.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – высшее военно-политическое руководство РФ (президент Путин, глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу) сегодня "десантировалось" в Республике Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" цели этого визита, а также – будет ли в итоге открыт Белорусский фронт против Украины.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-history-suggests-ukraine-planning-something-putin-heading-to-belarus-as-russian-troops-there-to-begin-exercises-12541713?postid=5088218#liveblog-body
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