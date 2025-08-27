Сумы с ночи без света: что известно о массированной атаке россиян

В ночь на 27 августа в Сумах прогремела серия взрывов, после чего в областном центре исчез свет. Перед этим военные предупреждали об угрозе дронов.

Взрывы в Сумах. Фото: из открытых источников

Первый взрыв был слышен примерно в 01:08. После этого прозвучало еще несколько взрывов. Судя по сообщениям, их было более четырех. Параллельно появилась информация о проблемах со светом.

Также после 1:30 сообщалось о серии взрывов в Ахтырке.

Около двух ночи глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил удары по Сумской общине, отметив, что враг бил беспилотниками.

"Враг нанес массированный удар беспилотникам по окраине Сумской громады. Предварительно, без жертв. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы", – сообщил глава Сумской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 20 августа войска РФ совершили очередную массированную атаку на территорию Сумщины. Под огнем оказалась Ахтырская община, куда противник направил ударные беспилотники. Целью стали жилые кварталы частного сектора. Зафиксирован ряд попаданий в дома, что повлекло за собой мощные пожары.

По предварительной информации, среди жителей погибших нет, однако несколько человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Врачи уже работают с пострадавшими, а экстренные службы вовлечены в ликвидацию последствий ночной атаки. На местах обстрелов продолжают работать пожарные, спасатели и полицейские, которые помогают местным жителям эвакуироваться из опасных участков и оказывают необходимую поддержку.

