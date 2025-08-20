Сумщина пылает от российской атаки: последствия

В ночь на 20 августа войска РФ совершили очередную массированную атаку на территорию Сумщины. Под огнем оказалась Ахтырская община, куда противник направил ударные беспилотники. Целью стали жилые кварталы частного сектора. Зафиксирован ряд попаданий в дома, что повлекло за собой мощные пожары.

Российская атака на Сумщину

По предварительной информации, среди жителей погибших нет, однако несколько человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Врачи уже работают с пострадавшими, а экстренные службы вовлечены в ликвидацию последствий ночной атаки. На местах обстрелов продолжают работать пожарные, спасатели и полицейские, которые помогают местным жителям эвакуироваться из опасных участков и оказывают необходимую поддержку.

В результате удара повреждено по меньшей мере несколько частных домов и хозяйственных построек. Местные жители сообщают, что взрывы были настолько громкими, что слышали их даже в отдаленных районах общины. Кроме разрушенных домов, есть проблемы с газоснабжением и электричеством в части населенных пунктов.

Атака на Сумщину еще раз подчеркивает, что приграничные регионы Украины остаются одними из самых уязвимых в контексте ежедневных вражеских ударов. Россия системно применяет беспилотники и ракетное вооружение для террора гражданского населения, которое не имеет никакого военного значения, но наносит значительные разрушения инфраструктуре и создает постоянную опасность для мирных жителей.

Правоохранительные органы документируют последствия обстрела, чтобы зафиксировать все военные преступления России. Украинские власти в очередной раз подчеркивают: удары по мирным городам и селам являются сознательной тактикой террора, которая лишь подтверждает преступный характер агрессии РФ.

