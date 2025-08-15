В России заявили о провокации: как объяснили удар по рынку в Сумах

Рубрики
В пятницу вражеские войска нанесли удар по центру Сум. Однако в Минобороны РФ рассказали о своем видении ситуации.
Обстрел. Иллюстративное фото
Отмечают, что обвинение Украины о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре г. Сумы и других населенных пунктах является умышленной провокацией. В России пытаются убедить, что это направлено на формирование отрицательного медийного фона в целях срыва будущих российско-американских переговоров в Анкоридже.
Отметим, что сегодня взрывы раздавались в Сумах и Днепре. Председатель Сумской облгосадминистрации Олег Григоров сообщил, что на месте удара поднялся пожар. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетной атаке на Днепровский район. В результате обстрела погиб мужчина, есть пострадавший.
Российские обстрелы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина перед встречей Трампа и Путина получила хорошие сигналы. Речь идет о телефонном разговоре Трампа и Лукашенко.