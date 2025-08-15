В России заявили о провокации: как объяснили удар по рынку в Сумах

В пятницу вражеские войска нанесли удар по центру Сум. Однако в Минобороны РФ рассказали о своем видении ситуации.

Обстрел. Иллюстративное фото

Отмечают, что обвинение Украины о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре г. Сумы и других населенных пунктах является умышленной провокацией. В России пытаются убедить, что это направлено на формирование отрицательного медийного фона в целях срыва будущих российско-американских переговоров в Анкоридже.

"О подготовке такой провокации киевским режимом Минобороны России официально предупреждало во вторник 12 августа. Российские Вооруженные Силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили", — говорится в сообщении российского министерства.

Отметим, что сегодня взрывы раздавались в Сумах и Днепре. Председатель Сумской облгосадминистрации Олег Григоров сообщил, что на месте удара поднялся пожар. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетной атаке на Днепровский район. В результате обстрела погиб мужчина, есть пострадавший.

Российские обстрелы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепровщина — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина — сознательные российские удары. Война продолжается. Идет именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина перед встречей Трампа и Путина получила хорошие сигналы. Речь идет о телефонном разговоре Трампа и Лукашенко.



