Суммы космические: сколько платят украинцы, чтобы не служить в армии

По словам Дмитрия Наталухи, народного депутата и главы парламентского комитета по вопросам экономического развития, объемы "теневого экономического бронирования" в Украине во время мобилизации составляют от $700 до $2 млрд в год. Об этом он рассказал в эфире "1 1".

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Наталуха отметил, что именно на такую сумму украинцы дают взятки во избежание службы в армии.

"Это по расчетам наиболее адекватным... Это как сейчас", – заявил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны объяснили, как будут избирать кому отправить повестку . В Украине на фоне мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить данные. Об этом интервью YouTube канала Вопрос рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала как среди тех, кто обновил данные, будут выбирать кого призывать в армию.

Замминистра заявила, что Генштаб ВСУ определяет свои потребности по определенным критериям, таким как профессиональные навыки, возраст и отсутствие бронирования. Дальше уже ведомство посылает соответствующий запрос.

Уже по этим критериям ТЦК и СП формируют перечни, а затем работают через повестки и работу с каждым военнообязанным. Остальные процессы проходят по классическому сценарию – нужно уточнить данные или пройти ВЛК.

Также "Комментарии" писали о том, когда может прийти направление на ВЛК . В Украине на фоне войны против РФ был ужесточен закон о мобилизации. Военнообязанные должны обновить свои данные. Результаты же военно-врачебной комиссии актуальны, если она была пройдена в течение года. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявила нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Ирина Фриз.

