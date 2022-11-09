Сумма впечатляет: в Раде назвали назвали расходы на зарплаты военным

По состоянию на 3 ноября Минобороны в полном объеме профинансировало зарплаты военным на сумму 496,9 млрд гривен. Это в 8,1 раза больше, чем за весь 2021 год. Как передает издание "Комментарии", такую информацию представил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram.

ВСУ. Фото: Getty Images

Член финансового комитета ВР опубликовал данные, согласно которым за апрель-июль потребности Генштаба ВСУ в обеспечении выросли в 4 раза. С 24 февраля по 4 ноября для обеспечения тыловых нужд ВСУ Минобороны подписало 641 соглашение на сумму 96,06 млрд гривен: продовольствие – 24,6 млрд гривен, одежда, обувь и другие вещи – 24,08 млрд гривен, топливо и масла – 7,7 млрд гривен.

Стоит отметить, что в госбюджете на 2023 год заложена беспрецедентная сумма на оборону и безопасность. Предусмотрено выделение 1,14 трлн гривен, при том, что всего запланировано 2,58 трлн гривен расходов. Зарплаты украинских воинов существенно увеличились. Сегодня военные получают не менее 30 тысяч гривен в тылу и 100 тысяч гривен в зоне боевых действий.

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Также издание "Комментарии" сообщало – США поддерживают позицию Зеленского, что переговоры с РФ будут возможны, когда она выведет свои войска из Украины. Об этом заявила посетившая Киев постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, акцентировав, что любые переговоры должны проходить с участием Украины, и сами украинцы должны решить, когда будут к ним готовы. Переговорный кейс обсуждается в последнее время всё чаще. О чём это говорит? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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