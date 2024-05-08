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Сумма впечатляет: на сколько млн Россия закупила оборудования для самолетов в обход санкций

Аналитики ISW подсчитали, что Россия в обход санкций закупила оборудования для самолетов на $500 млн

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор продолжает обходить санкции и с 2022 года закупила из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе военных, на сумму почти 500 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Сумма впечатляет: на сколько млн Россия закупила оборудования для самолетов в обход санкций

Авиация. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года. 

Российское издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военного оборудования на сумму почти 500 миллионов долларов США.

В частности, Россия отправила самолеты Як-130 в Иран в сентябре 2023 года.

Издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев" преимущественно закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции провалились: в Италии назвали свой вариант, как принести мир в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация с санкциями против России выглядит всё более неприглядной. Стало известно, что ряд западных банков, которые остались работать в РФ, платят сотни миллионов евро налогов в бюджет страны-агрессора. Та же Германия выступает против конфискации российских активов. А те же США разрешили проводить операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. При этом Европа, сумев частично слезть с российской газовой иглы, впадает в зависимость от российских минеральных удобрений. А РФ продолжает игры с танкерным флотом, обходя западные нефтяные санкции. Как сделать ограничения против страны-агрессора более эффективными, а российскую экономику – более ослабленной? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-7-2024
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