Стрелков рассказал анекдот про Пригожина

Рашист Стрелков-Гиркин ненавидит украинское государство, но при этом также критикует главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого называет "лейб-гарсоном", намекая на начало его карьеры "поваром Путина". Также критике Стрелков, воевавший против Украины в 2014 году, подвергает министра обороны РФ Шойгу и главу генштаба российской армии Валерия Герасимова. Всех их он высмеял, опубликовав в своем телеграмм-канале, анекдот про них. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков-Гиркин

"Анекдот из будущего" от Стрелкова звучит так:



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"Стоит очередь в столовой на зоне, один зэка лезет без очереди. Ему:

-Эй! Лысый, куда прешь?!

- Пропустите! Мне положено! Я герой России!

- А-а-а, Женек, это ты?! Не узнали… богатым будешь! Но тут у нас и без тебя одни сплошные герои России: Кужегет (Шойгу — ред.), Герасим (Герасимов — ред.), а впереди всех Аркаша (Аркадий Ротенберг — ред.) стоит — он вообще герой труда… вставай в общую! За Уткиным!"

Кроме упомянутых оппонентов Стрелкова, в свой анекдот из будущего Гиркин вписал сподвижника Путина, олигарха Аркадия Ротенберга и военного командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

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