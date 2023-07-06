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Стрелков рассказал анекдот про Пригожина

Стрелков, который критикует главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, назвал свой текст "анекдот из будущего"

сегодня, 22:59
Автор:
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Константин Куликов
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Рашист Стрелков-Гиркин ненавидит украинское государство, но при этом также критикует главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого называет "лейб-гарсоном", намекая на начало его карьеры "поваром Путина". Также критике Стрелков, воевавший против Украины в 2014 году, подвергает министра обороны РФ Шойгу и главу генштаба российской армии Валерия Герасимова. Всех их он высмеял, опубликовав в своем телеграмм-канале, анекдот про них. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков рассказал анекдот про Пригожина

Стрелков-Гиркин

"Анекдот из будущего" от Стрелкова звучит так: 


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"Стоит очередь в столовой на зоне, один зэка лезет без очереди. Ему: 

-Эй! Лысый, куда прешь?!

- Пропустите! Мне положено! Я герой России! 

- А-а-а, Женек, это ты?! Не узнали… богатым будешь! Но тут у нас и без тебя одни сплошные герои России: Кужегет (Шойгу — ред.), Герасим (Герасимов — ред.), а впереди всех Аркаша (Аркадий Ротенберг — ред.) стоит — он вообще герой труда… вставай в общую! За Уткиным!"

Кроме упомянутых оппонентов Стрелкова, в свой анекдот из будущего Гиркин вписал сподвижника Путина, олигарха Аркадия Ротенберга и военного командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Тем временем, Лукашенко прокомментировал возможность ядерного удара по Украине. 

Стало известно, почему Суровикин не выходит на публику. Российский генерал Сергей Суровикин , которого еще называют "сирийский мясник", не появился в среде политиков и должностных лиц со времен неудачного марша справедливости, организатором которого был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. 

А ученые рассказали, с какого напитка начинать день, чтобы избавиться от лишнего веса. Если вы следите за своим здоровьем, утро должно начинаться не с кофе.



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