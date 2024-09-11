Администрация президента США Джо Байдена, кажется, стремится максимально сдержать российско-украинскую войну в ее текущих пределах и предотвратить ее эскалацию. Однако такая стратегия порождает новые угрозы и риски и стоит Украине больших дополнительных потерь. Foreign Policy .

Война в Украине (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что одной из основных целей политики Вашингтона является недопущение расширения войны за пределы Украины и избегание рисков ядерного конфликта. Это влияет на решение администрации Байдена с самого начала российского вторжения.

Эта политика подразумевает большую осторожность со стороны США, которая проявляется не только во избежании прямого военного столкновения между НАТО и Россией. Вместо того чтобы предоставить Украине полный набор необходимого вооружения для противостояния агрессору, наблюдаются задержки с поставкой оружия, что нельзя объяснить только техническими причинами.

"Вашингтон фактически жестко ограничил Киев в средствах ведения войны, что привело к политически избранным ограничениям по типу и количеству предоставляемого вооружения, а также по разрешению на его использование", отмечает публикация.

Foreign Policy подчеркивает, что США также блокировали помощь Украине со стороны союзников, что видно на примере франко-британских ракет Storm Shadow/SCALP. Хотя Лондон и Париж были готовы разрешить удары по территории России, окончательное одобрение блокировали Соединенные Штаты.

Страны Восточной Европы, лучше понимающие российскую угрозу, часто критикуют политику Вашингтона, которую они называют "управлением эскалацией". Автор статьи отмечает, что действия Украины, такие как удары дронами по России и вторжение в Курскую область, не привели к глобальной войне, как это опасались.

Такая стратегия, по мнению издания, не только не способствует скорейшему поражению России, но и дает агрессору возможность улучшить свои военные способности, что создает долговременные риски и для Украины, и для результата войны в целом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный сказал, как Запад может помочь РФ уничтожить Украину