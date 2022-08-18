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Страшный обстрел Харьковщины: есть погибшие и раненые, утром – 8 ракет из Белгорода

Уже точно установлено, что минимум 11 погибших и 37 раненых

сегодня, 11:52
Автор:

Кравцев Сергей
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В результате вечернего и утреннего обстрелов рашистами Харькова по меньшей мере 9 человек погибли и 35 получили ранения, еще два человека погибли и двое пострадали в Краснограде. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Страшный обстрел Харьковщины: есть погибшие и раненые, утром – 8 ракет из Белгорода

Обстрел Харькова. Фото: из открытых источников

Глава Харьковской ОВА отметил, что минувшая ночь стала одной из самых трагических за все время полномасштабной войны России против Украины. массированные дары оккупанты наносились, практически без перерыва. Ужас войны снова пришлось пережить мирным гражданам Украины, россияне обстреляли мирные городские кварталы.

Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар.

По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 – ранены, в том числе 11-летний ребенок (ГСЧС утром сообщало о 20 пострадавших, из которых 4 спасены).

Около 04:30 утра противник совершил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харьковской области. 

Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Слободском районах Харькова. Частично разрушены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары.

В Слободском районе Харькова одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По обновленным сведеньям 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Также около 4 утра в четверг россияне нанесли ракетный удар по г. Красноград.

Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 – получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется.

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Источник: https://t.me/synegubov/3932
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