Страшную статистику войны в Киеве озвучили в КМВА

С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, Российская Федерация приложила все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы, пишут "Комментарии".



Столица пережила самый страшный год в своей новейшей истории

Получив чрезвычайное сопротивление на суше, враг прибег к продолжающемуся "воздушному геноциду". На сегодня захватчик совершил 52 воздушные атаки на город, повредив более 600 зданий. Существенные разрушения испытала и критическая инфраструктура Киева.

Но все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни", — говорят в Киевской городской военной администрации (КМВА). И приводят ужасную статистику жертв: с начала полномасштабного вторжения русской армии погибли 120 киевлян. Среди которых российские ракеты убили 5 детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 – дети.

За время войны в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут. То есть, практически 29 дней – целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах.

Читайте на портале "Комментарии" - у Зеленского сделали новое заявление о повторном наступлении Российской Федерации на Киев. Российским пропагандистам поставлена четкая задача – вбросить в украинское информационное пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Цель таких вбрасываний одна — "повлиять на нервы", поэтому верить в такие заявления спикеров Кремля не нужно.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны, развязавшего против Украины. Заявив, что спасает русскоязычных украинцев, заявил, что скорее хочет закончить войну (назвал ее именно войной, на что многие обратили внимание), врал о переговорах. Он также пообещал "поцокать" ЗРК Patriot, которые США намерены передать Украине для обороны от российских ракетных ударов.

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