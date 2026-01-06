Страшная ловушка для Украины гарантирована: раскрыт поразительный сцеарий Трампа

Свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле с участием США может стать первым шагом в масштабном перераспределении сфер влияния в мире. Аналитики отмечают, что действия американского руководства, в частности президента Дональда Трампа, могут привести к большим политическим договоренностям с Россией и Китаем, где ценой доминирования США в Латинской Америке становится безопасность и будущее Украины, сообщает Financial Times.

Фото: из открытых источников

В частности, президент США ДональдТрамп, комментируя устранение Мадуро, заявил, что его администрация не просто воспроизвела принципы "Доктрины Монро", а значительно превзошла их, окрестив собственную политику "Доктриной Донро". Это заявление прозвучало всего несколько часов после того, как американские силы обеспечили смену власти в Венесуэле.

События в стране наглядно демонстрируют стремление Вашингтона закрепить контроль в Западном полушарии. Стратегия национальной безопасности, обнародованная в прошлом месяце, уже предусматривала следующие действия. Скорость и успешность сделки подкрепили уверенность президента в целесообразности дальнейших интервенций в регионе, который он считает "задним двором" США.

В то же время, смена власти в Венесуэле имеет глобальные последствия. Провозглашение "Доктрины Донро" и сигналы Трампа по поводу возможного сближения с Москвой и Пекином свидетельствуют о стремлении администрации США к модели мирового устройства, построенной на четком разделении сфер влияния между великими государствами.

Москва и Пекин резко отреагировали на устранение Мадуро, однако аналитики считают, что Китай мог бы согласиться на потерю влияния в Венесуэле в обмен на свободу действий по Тайваню. Россия, в свою очередь, могла бы рассматривать аналогичное соглашение по Украине. Еще в 2019 году Фиона Гилл, эксперт из администрации Трампа, сообщала Конгрессу, что Кремль уже тогда намекал на потенциальное соглашение "Венесуэла в обмен на Украину".

