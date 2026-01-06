"Ми перебуваємо у червоній зоні": українців попередили про страшну небезпеку вже скоро

У ніч на 5 січня 2026 року російські війська знову атакували Україну, використавши одразу кілька типів озброєння. За оцінкою військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, під час нальоту противник застосував ударні дрони Shahed-136, безпілотники-імітації типу "Гербера" та "Пародія", а також ракетне озброєння, зокрема балістичні ракети 9М723 і зенітні ракети 5В55 із комплексів С-300.

Фото: з відкритих джерел

Загальна кількість безпілотників, задіяних у цій атаці, сягнула 165 одиниць, з яких приблизно сотня припадала на Shahed-136. Ракетна складова нальоту була відносно обмеженою та налічувала дев’ять ракет.

За словами Коваленка, попри попередні попередження про підготовку масштабного комбінованого удару з потужною дроновою та ракетною частиною, фактична атака виявилася радше середньостатистичною. Втім, це не означає, що загроза масованого удару зникла. Навпаки, експерти застерігають: відсутність пікової інтенсивності може свідчити про інші тактичні плани.

Останній масштабний комбінований обстріл російські війська здійснили в ніч на 27 грудня 2025 року. Після цього вони традиційно зробили паузу, подекуди знижуючи кількість запущених дронів до мінімальних показників — зокрема до 25 одиниць наприкінці грудня. На тлі стабільного виробництва близько 200 безпілотників на добу така тактика виглядає як цілеспрямоване накопичення ресурсів.

За оцінками аналітиків, із кінця грудня противник міг зосередити приблизно 900 дронів. Тому нинішній наліт не варто сприймати як ознаку виснаження ворога. Ймовірно, це була "розвідка боєм", метою якої стало виявлення позицій української ППО, аналіз маршрутів польоту та підготовка до більш потужної атаки найближчими днями.

Коваленко підкреслює, що за часовими рамками Україна перебуває у так званій "червоній зоні" підвищеної загрози. Важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та уважно відстежувати перевірені моніторингові ресурси. Особливу увагу слід приділяти напрямкам запуску дронів, адже найбільш інтенсивні маршрути можуть свідчити про подальше застосування ракет саме в цих районах.

