"Мы находимся в красной зоне": украинцев предупредили о страшной опасности уже скоро

В ночь на 5 января 2026 года российские войска снова атаковали Украину, использовав сразу несколько типов вооружения. По оценке военно-политического аналитика Александра Коваленко, во время налета противник применил ударные дроны Shahed-136, беспилотники-имитации типа Гербера и Пародия, а также ракетное вооружение, в частности баллистические ракеты 9М723 и зенитные ракеты 5В50 из комплексов С-35.

Фото: из открытых источников

Общее количество беспилотников, задействованных в этой атаке, достигло 165 единиц, из которых примерно сотня приходилась на Shahed-136. Ракетная составляющая налета была относительно ограничена и насчитывала девять ракет.

По словам Коваленко, несмотря на предварительные предупреждения о подготовке масштабного комбинированного удара с мощной дроновой и ракетной частью, фактическая атака оказалась, скорее, среднестатистической. Впрочем, это не значит, что угроза массированного удара исчезла. Напротив, эксперты предостерегают: отсутствие пиковой интенсивности может свидетельствовать о других тактических планах.

Последний масштабный комбинированный обстрел российские войска совершили в ночь на 27 декабря 2025 года. После этого они традиционно сделали паузу, иногда снижая количество запущенных дронов до минимальных показателей — в том числе до 25 единиц в конце декабря. На фоне стабильного производства около 200 беспилотников в сутки подобная тактика выглядит как целенаправленное накопление ресурсов.

По оценкам аналитиков, с конца декабря противник мог сосредоточить примерно 900 дронов. Поэтому нынешний налет не следует воспринимать как признак истощения врага. Вероятно, это была разведка боем, целью которой стало выявление позиций украинского ПВО, анализ маршрутов полета и подготовка к более мощной атаке в ближайшие дни.

Коваленко подчеркивает, что за временными рамками Украина находится в так называемой красной зоне повышенной угрозы. Важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и внимательно отслеживать проверенные мониторинговые ресурсы. Особое внимание следует уделять направлениям запуска дронов, ведь наиболее интенсивные маршруты могут свидетельствовать о дальнейшем применении ракет именно в этих районах.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы президент России Владимир Путин посетил Будапешт. Об этом он заявил во время международной пресс-конференции, состоявшейся в столице Венгрии, передает агентство Reuters.