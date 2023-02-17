Страны ОДКБ помогают РФ обходить санкции: детали

Государства-члены Организации договора о коллективной безопасности резко нарастили импорт товаров из США и Европы. На это обратил внимание председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Данило Гетьманцев в Telegram.

Фото: https://www.gettyimages.com





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"Разными исследованиями доказано, что неожиданно после введения санкций против России невиданными темпами выросли объемы закупки товаров, произведенных в Европе и США, теми странами, где до 2022 года они были значительно меньше. Речь идет о десятках и даже сотнях процентов роста. К примеру, экспорт из ЕС в Армению вырос на 70%, в Кыргызстан – на 85%. Поставки американских товаров в Кыргызстан увеличились на 150%, в Таджикистан – на 220%, в Армению – на 350%”, — написал он.





России помогают вести войну не только явные союзники, но и слабо скрываемые симпатики, констатирует Гетманцев.





"После резкого увеличения поставок в государства Кавказа и Средней Азии холодильники, стиральные машины и даже молокоотсосы — запчасти от них были обнаружены в захваченной российской военной технике", — отмечает нардеп.





Он добавил, что стран ОДКБ следует предупредить о последствиях такой помощи.





“Им должен быть послан четкий сигнал – наличие запчастей из холодильника, поставленного на Кавказ или стиральной машины, официально отгруженной в Среднюю Азию, в оружии, которое убивает украинцев, ничем принципиально не отличается от перемаркированных "гераней" иранского происхождения, и это обязательно будет иметь последствия”, — подчеркнул глава комитета ВРУ.





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