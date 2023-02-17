logo

BTC/USD

23783.42

ETH/USD

1660.92

LTC/USD

99.11

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страны ОДКБ помогают РФ обходить санкции: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Страны ОДКБ помогают РФ обходить санкции: детали

Несмотря на санкции ЕС и США, Россия нашла способы получать нужный импорт.

сегодня, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Государства-члены Организации договора о коллективной безопасности резко нарастили импорт товаров из США и Европы. На это обратил внимание председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Данило Гетьманцев в Telegram.

Страны ОДКБ помогают РФ обходить санкции: детали

Фото: https://www.gettyimages.com



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Разными исследованиями доказано, что неожиданно после введения санкций против России невиданными темпами выросли объемы закупки товаров, произведенных в Европе и США, теми странами, где до 2022 года они были значительно меньше. Речь идет о десятках и даже сотнях процентов роста. К примеру, экспорт из ЕС в Армению вырос на 70%, в Кыргызстан – на 85%. Поставки американских товаров в Кыргызстан увеличились на 150%, в Таджикистан – на 220%, в Армению – на 350%”, — написал он.


России помогают вести войну не только явные союзники, но и слабо скрываемые симпатики, констатирует Гетманцев.


"После резкого увеличения поставок в государства Кавказа и Средней Азии холодильники, стиральные машины и даже молокоотсосы — запчасти от них были обнаружены в захваченной российской военной технике", — отмечает нардеп.


Он добавил, что стран ОДКБ следует предупредить о последствиях такой помощи.


“Им должен быть послан четкий сигнал – наличие запчастей из холодильника, поставленного на Кавказ или стиральной машины, официально отгруженной в Среднюю Азию, в оружии, которое убивает украинцев, ничем принципиально не отличается от перемаркированных "гераней" иранского происхождения, и это обязательно будет иметь последствия”, — подчеркнул глава комитета ВРУ.


Ранее мы сообщали, что Нуланд рассказала , что получат россиянин от войны в Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что у россиян не будет позитивного будущего из-за войны в Украине. Жителей России ждет экономический упадок и разрушение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!