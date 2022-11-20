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Странные заявления Медвевева о том, что и как следует возвращать на примере Киева

Медведев считает, что Киев нужно вернуть в состав РФ, потому что это российский город и приводит пропагандистские факты.

сегодня, 15:41 comments1199
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает озвучивать странные заявления после потери Херсона. В этот раз российский политик пытался аллегорически высказаться на заявления украинской власти о предстоящем возвращении Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-страницу Дмитрия Медведева.

Странные заявления Медвевева о том, что и как следует возвращать на примере Киева

Странные заявления Дмитрия Медведева. Фото: из открытых источников

Медведев приводит странные аллегории о тараканах, которые якобы "плодятся в киевском инсектарии и хотят вернуть Крым, ради своего хозяина". Российский политик вероятно считает, что у Украины якобы есть какой-то хозяин, ведь это типичный пример российской пропаганды.

Далее заместитель председателя Совбеза России якобы приводит факты, почему не только Крым, но и Киев является российским городом. Медведев вспоминает, что Киев – столица Древней Руси. Но почему-то не говорит, что Киев существовал задолго до создания Москвы, столицы России.

Затем русский рассказывает, что Киев когда-то входил в состав Российской империи, а со временем и СССР. Но опять-таки не пишет, что украинская столица попала под оккупацию российских войск в тот период, а не добровольно вошла в состав российских образований.

По мнению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, эти аргументы достаточно значительны, чтобы стало понятно, "что и как нужно возвращать".

Просмотреть оригинальное сообщение российского политика можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Медведев озвучил с кем воюет Россия и кто ее союзники.

Также "Комментарии" сообщали об обращении российского политика после того, как россияне скрылись из Херсона.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/216
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:35

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