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Страна НАТО разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России

Финляндия, ставшая в прошлом году членом НАТО, позволила использовать предоставленное Украине вооружение для ударов по территории России.

сегодня, 09:32
Автор:
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Slava Kot
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В Финляндии заявили, что их страна не предоставляла запрет для Украины на использование своего оружия для ударов по России. Таким образом, Финляндия подтвердила, что Украина может использовать оружие НАТО для атак по территории России.

Страна НАТО разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен. Фото из открытых источников

Будущий командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что ограничивать использование вооружения западных стран только для применения на территории Украины было ошибкой. На эти слова отреагировали в Финляндии и указали, что они не запрещают использование своего оружия для ударов по России.

"По моей информации, Финляндия не устанавливала таких ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей также на российской территории", — сказал глава парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

Это подтвердил министр обороны Финляндии Антти Хаккянена, который отметил, что ограничение использования оружия зависит от каждой конкретной страны, которая передает военную помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать западное оружие только для ударов по россиянам на украинской временно оккупированной территории. Президент отметил, что Украина "никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях".

Также "Комментарии" писали о генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, может ли Украина применять оружие от партнеров для ударов по территории России, в том числе и применение западных истребителей, которые должны поступить Украине в этом году.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20076799
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