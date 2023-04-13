Страна-агрессорка должна заплатить огромную сумму денег в пользу украинского НАК «Нафтогаз»

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию возместить Нафтогазу нанесенный ущерб в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев, сообщают "Комментарии".

Суд в Гааге обязал Россию возместить украинскому Нафтогазу ущерб из оккупированного Крыма

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"Это – компенсация за утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, начиная с 2014 года" – очертил Чернышев.

Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и не только.

"Речь идет о развитии другой стратегически важной инфраструктуры, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", — добавляет Глава НАК "Нафтогаз".

Как отметили также в НАК "Нефтегаз арбитражные решения можно выполнять через "принудительные" механизмы. То есть, если Россия откажется от добровольного исполнения решения суда, тогда Нафтогаз имеет право прибегнуть к процессу признания и допуска к принудительному исполнению решения в тех государствах, где находятся активы России".

"Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что Нафтогаз не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением, отмечают в Нафтогазе.

Как писали "Комментарии", Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Белоруссии за преступления против Украины. Речь идет о создании спец трибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.



