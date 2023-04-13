Страна-агрессорка должна заплатить огромную сумму денег в пользу украинского НАК «Нафтогаз»

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Белоокая Ира
Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию возместить Нафтогазу нанесенный ущерб в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев, сообщают "Комментарии".
Суд в Гааге обязал Россию возместить украинскому Нафтогазу ущерб из оккупированного Крыма
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Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и не только.
Как отметили также в НАК "Нефтегаз арбитражные решения можно выполнять через "принудительные" механизмы. То есть, если Россия откажется от добровольного исполнения решения суда, тогда Нафтогаз имеет право прибегнуть к процессу признания и допуска к принудительному исполнению решения в тех государствах, где находятся активы России".
Как писали "Комментарии", Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Белоруссии за преступления против Украины. Речь идет о создании спец трибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
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