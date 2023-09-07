Столтенберг высмеял "экспертов" по украинскому контрнаступлению

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил сегодняшним критикам украинского контрнаступления об экспертных заключениях 2022 года, которые не давали Украине шанса на выживание. Тогда "эксперты" говорили о предстоящем захвате Киева Россией за два-три дня. Об этом сообщают "Комментарии".

Йенс Столтенберг

Говоря о контрнаступлении ВСУ, не нужно забывать, что до вторжения в Украину в 2022 году о вооруженных силах РФ говорили, как о "второй армии мира".

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"Отправной точкой является то, что российская армия была второй самой сильной армией в мире, а сейчас российская армия является второй самой сильной в Украине, — заявил Столтенберг. — И это впечатляет. И именно мужество, воля, преданность, решительность украинских солдат делает это невозможным. И мы должны помнить отправную точку. А отправной точной было то, что когда произошло вторжение, полномасштабное вторжение в феврале, большинство экспертов говорили, что Киев падет за несколько дней, а Украина падет за несколько недель. Украина доказала, что они ошибались, оттеснив российских захватчиков".

- А потом эти же эксперта, которые говорили, что Украина падет за недели, жалуются на скорость наступления, — с определенной долей иронии отменил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, как воевать на местах решают украинские командиры, Альянс и его структуры видят свою миссию в поддерживке ВСУ, а не даче им советом.

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