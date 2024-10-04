Столтенберг рассказал, в чем совершенно недооценил Зеленского во время первой встречи

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценил президент Украины Владимира Зеленского во время их первой встречи. По словам Столтенберга, тогда он не мог вообразить Зеленского военным лидером.



Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг, который первого октября покинул пост генсека НАТО, дал интервью Financial Times, в котором рассказал о первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в 2019 году, незадолго после победы Зеленского на президентских выборах.

По словам Столтенберга, хоть ему Зеленский понравился, но он показался неопытным.

"Он мне понравился, но я не представлял, что он станет военным лидером. Он был неопытным. Он задавал самые простые вопросы... Я недооценил его абсолютно", – сказал Столтенберг.

Бывший генеральный секретарь НАТО рассказал, что российская армия была близка к захвату Киева и президента. Если бы это произошло, по мнению Столтенберга, война в Украине имела бы другой характер.

"Это было подбрасывание монеты. Если бы Киев упал и они взяли Зеленского, к чему они были очень близки, вся война была бы совсем другой", — рассказал Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг во время прощальной речи в должности генсека НАТО объяснил, где страны НАТО ошиблись в отношении России, и почему они могут снова так поступить.

Также "Комментарии" писали о новом генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, который назвал страну, которая, по его мнению, перешла "красную линию". По его словам, это не Украина, а Россия, проявившая военную агрессию.

