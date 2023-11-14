Столтенберг рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин не готов вести мирные переговоры с Украиной, чтобы закончить войну. По словам Столтенберга, союзники Украины должны усилить помощь, чтобы Путин понял свое поражение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе перед заседанием Совета министров обороны ЕС. В своем выступлении генсек НАТО рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам.

"Пока мы не видим желания президента России Путина вести переговоры о приемлемом для Украины решении", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь назвал единственное решение, которое может помочь склонить Путина к окончанию войны.

"Поэтому единственный способ добиться этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ добиться этого – усилить военную способность Украины путем оказания ей поддержки", — рассказал Йенс Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина. По словам Габриелюса Ландсбергиса Путин снова может поверить в победу из-за политического кризиса в США и проблем ЕС с выделением необходимой для Украины военной поддержки.

Также "Комментарии" писали о Европейском Союзе, озвучившем запасной план для Украины. Согласно этому плану, страны, которые не хотят помогать поддерживать Украину в войне, могут этого не делать, однако они в таком случае не смогут блокировать финансовую и военную помощь, как это делает, например, Венгрия.