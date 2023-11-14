Столтенберг рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам

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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин не готов вести мирные переговоры с Украиной, чтобы закончить войну. По словам Столтенберга, союзники Украины должны усилить помощь, чтобы Путин понял свое поражение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе перед заседанием Совета министров обороны ЕС. В своем выступлении генсек НАТО рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам.
Генеральный секретарь назвал единственное решение, которое может помочь склонить Путина к окончанию войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Литвы назвал, кто будет виноват в победе Путина. По словам Габриелюса Ландсбергиса Путин снова может поверить в победу из-за политического кризиса в США и проблем ЕС с выделением необходимой для Украины военной поддержки.
Также "Комментарии" писали о Европейском Союзе, озвучившем запасной план для Украины. Согласно этому плану, страны, которые не хотят помогать поддерживать Украину в войне, могут этого не делать, однако они в таком случае не смогут блокировать финансовую и военную помощь, как это делает, например, Венгрия.
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Ігор
сегодня, 13:12
Наш самопроголошений бородатий карликовий фюрер, талановитий вмінням маніпулювати і корумпувати, навмисно завів ситуацію в глухий кут. Яка може бути готовність до переговорів під загрозою Гаагських трибуналів, конфіскацій грошей громадян Росії, санкцій та рейдерських репарацій? Досить навмисним корумпованим провокаторам дурити світ.