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Столтенберг рассказал, чего на самом деле хочет Путин вместо мира

Генсек НАТО назвал истинные причины, по которым Владимир Путин говорит о мире. Это тактический ход русского диктатора.

сегодня, 20:40
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО в своей колонке на Financial Times рассказал, чего действительно хочет президент России в войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание.

Столтенберг рассказал, чего на самом деле хочет Путин вместо мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин несколько раз подчеркивал, что хочет мира и скорейшего окончания войны. В последний раз подобные заявления российского диктатора прозвучали на заседании коллегии Минобороны России 21 декабря.

"Любой конфликт завершается за столом переговоров. Речь идет прежде всего о скорейшем завершении СВО путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит", — сказал Путин.

Генсек НАТО отреагировал на слова российского президента и отметил, что Россия пытается такими заявлениями выиграть себе время для дальнейших активных военных действий.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы успеть перегруппировать, перевооружить свои силы и попытаться возобновить наступление", — пишет Йенс Столтенберг.

Столтенберг также добавил, что этот президент России начал войну и "он может ее завершить хоть сегодня". Генсек НАТО считает, что пока нет признаков того, что Владимир Путин действительно готов к мирным переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда Украина готова начать мирные переговоры и с президентом России. Также Зеленский в ноябре представил "формулу мира" из 10 пунктов, согласно которым можно будет завершить войну с Российской Федерацией.

Также "Комментарии" писали о величайших поражениях в истории России. От Крымской войны до позорных поражений финнам, японцам, афганцам и в будущем украинцам.



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Источник: https://www.ft.com/content/ccae3362-6e06-4a63-baf9-4922e03d9e43
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