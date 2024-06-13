Столтенберг назвал страну, играющую ключевую роль в поддержке России в ведении войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай ключевым партнером России, помогающим режиму Путина вести войну в Украине. По его словам, Россия импортировала из КНР 90% микроэлектроники, используемой для войны против Украины.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции в Брюсселе с критическими заявлениями к Китаю.

"Мы видим, как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая", — сказал Столтенберг.

Глава НАТО пояснил, что такие поставки из КНР стали ключевым для производства российского оружия и дает возможность Путину и дальше продолжать свою военную агрессию против Украины.

"Эти предметы, электронное оборудование, ключевые для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины", — добавил генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли китайские поставки в РФ. Оказалось, что Россия импортирует из КНР 70% всех станков и 90% микросхем, используемых для изготовления оружия для ударов по Украине, в частности, это касается танков, систем ПВО, боеприпасов, ракет и другой военной техники.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который прямо указал, что Россия при поддержке Китая пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. По его словам, КНР оказывает давление на другие страны и пытается их отказать ехать на мирный саммит. Оказалось, что такая тактика работает, ведь некоторые страны отказались от участия в Саммите мира уже после того, как сообщили, что приедут в Швейцарию.