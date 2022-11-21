Столтенберг назвал две стратегические ошибки Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский президент Владимир Путин совершил "две стратегические ошибки", недооценив мужество украинского народа и единство Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "El Pais".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, Столтенберг предупредил о необходимости быть готовыми к длительной войне, которая может затянуться на долгие годы и иметь нехорошие последствия.

По его словам, несмотря на то, что Путин, и потерпел неудачи в военных действиях, "было бы ошибкой недооценивать военную мощь России".

"Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Мы не можем думать, что демократии не смогут сохранять свои усилия в течение времени", — отметил генсек НАТО.

Столтенберг считает само собой разумеющимся, что война закончится за столом переговоров, но предупредил, что "если мы хотим приемлемого результата для Украины, способ добиться его — увеличить нашу поддержку Украины".

"Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, который означает триумф жестокого применения силы. Путин не может победить, это будет катастрофа", — подытожил он.

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