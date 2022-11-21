Столтенберг назвал две стратегические ошибки Путина

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский президент Владимир Путин совершил "две стратегические ошибки", недооценив мужество украинского народа и единство Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "El Pais".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, Столтенберг предупредил о необходимости быть готовыми к длительной войне, которая может затянуться на долгие годы и иметь нехорошие последствия.
По его словам, несмотря на то, что Путин, и потерпел неудачи в военных действиях, "было бы ошибкой недооценивать военную мощь России".
Столтенберг считает само собой разумеющимся, что война закончится за столом переговоров, но предупредил, что "если мы хотим приемлемого результата для Украины, способ добиться его — увеличить нашу поддержку Украины".
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