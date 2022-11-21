Пошло активное движение военной техники через Мариуполь: где россияне собираются наступать

Во временно оккупированном Мариуполе существенно оживилось движение российской техники. Российские захватчики перегоняют большие колонны на новое направление фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в понедельник, 21 ноября, в городе заметили движение вражеской колонны.

Колонна российской техники. Фото: из открытых источников

Петр Андрющенко отметил, что россияне начали перебрасывать ту военную технику, которая хранилась на территории Мариупольского района, в частности в Мангуше, а также в Никольском районе.

"Колонна двигалась в направлении Розовки в Запорожской области. Это была очень большая колонна – более 400 единиц техники", – заявил Андрющенко.

По его словам, оккупанты очень сильно рассчитывают на новую операцию. Они даже отключили мобильную связь вдоль всей дороги, по которой двигалась колонна, понимая, что люди могут сообщить о передвижении техники противника.

"Если раньше все это двигалось из Херсона в сторону Донецка, то с субботы мы видим, что техника заезжает из России. В воскресенье колонны заезжали с российской стороны и двигались в сторону Запорожской области – на участок фронта в направлении Розовки, Пологов, Гуляйполя", – подытожил Андрющенко.

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