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Пошло активное движение военной техники через Мариуполь: где россияне собираются наступать

Более 400 единиц российской техники прошло через Мариуполь

сегодня, 16:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Мариуполе существенно оживилось движение российской техники. Российские захватчики перегоняют большие колонны на новое направление фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в понедельник, 21 ноября, в городе заметили движение вражеской колонны.

Пошло активное движение военной техники через Мариуполь: где россияне собираются наступать

Колонна российской техники. Фото: из открытых источников

Петр Андрющенко отметил, что россияне начали перебрасывать ту военную технику, которая хранилась на территории Мариупольского района, в частности в Мангуше, а также в Никольском районе. 

"Колонна двигалась в направлении Розовки в Запорожской области. Это была очень большая колонна – более 400 единиц техники", – заявил Андрющенко.

По его словам, оккупанты очень сильно рассчитывают на новую операцию. Они даже отключили мобильную связь вдоль всей дороги, по которой двигалась колонна, понимая, что люди могут сообщить о передвижении техники противника.

"Если раньше все это двигалось из Херсона в сторону Донецка, то с субботы мы видим, что техника заезжает из России. В воскресенье колонны заезжали с российской стороны и двигались в сторону Запорожской области – на участок фронта в направлении Розовки, Пологов, Гуляйполя", – подытожил Андрющенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, что Евросоюз хочет расширить сотрудничество с государствами Средней Азии. В том числе в ракурсе энергетических поставок, импорте критически важного сырья и новых транспортных коридоров в обход России. О чём говорит данное заявление? Насколько реалистична реализация подобного проекта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://24tv.ua/ru/rossijskaja-tehnika-edet-cherez-mariupol-andrjushhenko-rasskazal-kuda-imenno-24-kanal_n2202216
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