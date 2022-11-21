Пошло активное движение военной техники через Мариуполь: где россияне собираются наступать

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Мариуполе существенно оживилось движение российской техники. Российские захватчики перегоняют большие колонны на новое направление фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в понедельник, 21 ноября, в городе заметили движение вражеской колонны.
Колонна российской техники. Фото: из открытых источников
Петр Андрющенко отметил, что россияне начали перебрасывать ту военную технику, которая хранилась на территории Мариупольского района, в частности в Мангуше, а также в Никольском районе.
По его словам, оккупанты очень сильно рассчитывают на новую операцию. Они даже отключили мобильную связь вдоль всей дороги, по которой двигалась колонна, понимая, что люди могут сообщить о передвижении техники противника.
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