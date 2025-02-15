Стоит ли ждать скорой встречи Зеленского с Путиным: в ОП сделали заявление

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть определенное условие. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Президент четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам", — заявил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента уточнил, что под "готовностью" речь идет о сильной позиции и гарантиях безопасности. Однако пока этот момент еще не наступил.

"Готовность абсолютно понятна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой. Когда будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", — добавил Андрей Ермак.

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