Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину

Как передает портал "Комментарии", на вопрос журналистов "Associated Press" об отношении к попытке спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога закончить войну в Украине в течение 100 дней президент Владимир Зеленский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже продемонстрировал свою решимость.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Тотальные санкционные шаги бы нам помогли. Сильная поддержка нашей армии, не остановка этой помощи – это очень важно. Я думаю, что давление различными шагами, уменьшение цены на энергетику, введение санкций не только на энергетическое пространство и индустрию России, а также на их банковскую систему, а также вынуждение Путина пойти на уступки и пойти на дипломатическое решение этого вопроса. Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал Владимир Зеленский.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что Украине важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после окончания горячей стадии войны.

"Мы все хотим закончить горячую стадию войны и перейти к дипломатии", – добавил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.

Также издание "Комментарии" сообщало — исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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