Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", на вопрос журналистов "Associated Press" об отношении к попытке спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога закончить войну в Украине в течение 100 дней президент Владимир Зеленский отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже продемонстрировал свою решимость.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В то же время украинский лидер подчеркнул, что Украине важно понимать, какие она будет иметь гарантии безопасности после окончания горячей стадии войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.
Также издание "Комментарии" сообщало — исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее "Комментарии" писали – почему у Трампа заговорили о выборах в Украине: может ли это быть элементом давления на Киев.
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