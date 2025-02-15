Какую подлость США могут подложить украинцам в мирном соглашении: детали

Если в вероятном мирном соглашении с РФ, которое продвигает Вашингтон, будут зафиксированы территориальные потери Украины, как это видят в администрации президента США Дональда Трампа, то многие украинцы, которые потеряли свои дома, убегая от войны, будут иметь мало шансов вернуться когда-то к ним. Также многие вынуждены будут смириться с тем, что им и дальше придется жить в оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Мариуполь. Фото: из открытых источников

СМИ пообщалось с украинцами, которые проживали или проживают на территориях, которые сейчас оккупированы, и узнало их видение своего будущего.

Многие из украинских беженцев с горечью восприняли предположение о том, что оккупированные территории придется передать России. Узнав на этой неделе позицию президента Трампа и его администрации о том, что Украине придется отказаться от части территории в рамках мирного соглашения, многие украинцы ужаснулись, что тот же Мариуполь станет частью России, пишет издание.

Издание отмечает, есть люди, которые остались жить в оккупации, но они ожидали, что это временно.

В материале говорится, что российские гражданские переехали на некоторые оккупированные территории, куда их власть заманила дешевыми ипотечными кредитами и брошенной собственностью. Некоторые брокеры активно вербуют российских покупателей на набережную в таких городах, как Мариуполь и Крым.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.



