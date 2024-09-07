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Кравцев Сергей
Курской операции ВСУ смогли не только шокировать россиян, но и приятно удивить украинцев и весь мир. Стоит ли ждать новых "сюрпризов" от ВСУ? Как Украина изменила нарратив вокруг войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что Курская операция ВСУ может быть не единственным военным решением, которое окажется сюрпризом для оккупантов.
Эксперт отметил, что во время этого наступления некоторые цели были достигнуты, некоторые – провалены. Селезнев заявил, что при планировании подобных военных операций главным фактором выступает наличие ресурсов – как в живой силе, так и в технике.
Эксперт отметил, что в Курской операции, по некоторым данным, задействовано до 12 тысяч украинских военных. Поэтому он не ожидает более серьезных продвижений в будущем по другим направлениям.
Однако, по его словам, узнать, что планирует высшее военное руководство Украины, мы сможем только после того, как это произойдет.
Президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман в интервью Sky News отметил, что Украина "изменила нарратив вокруг войны" молниеносным вторжением в Курскую область.
Эксперт отметил, что украинские войска показали, что могут перенести войну на территорию России, а не просто обороняться.
В то же время эксперт отметил, что Украина надеялась, что операция в Курске выведет часть российских войск из восточной Донецкой области, но "россияне удвоились там".
Читайте на портале "Комментарии" — месяц Курской операции ВСУ: достигнуты ли цели, что дальше.
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