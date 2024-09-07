Курской операции ВСУ смогли не только шокировать россиян, но и приятно удивить украинцев и весь мир. Стоит ли ждать новых "сюрпризов" от ВСУ? Как Украина изменила нарратив вокруг войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Не стоит рассчитывать на поход на Москву

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что Курская операция ВСУ может быть не единственным военным решением, которое окажется сюрпризом для оккупантов.

Эксперт отметил, что во время этого наступления некоторые цели были достигнуты, некоторые – провалены. Селезнев заявил, что при планировании подобных военных операций главным фактором выступает наличие ресурсов – как в живой силе, так и в технике.

Эксперт отметил, что в Курской операции, по некоторым данным, задействовано до 12 тысяч украинских военных. Поэтому он не ожидает более серьезных продвижений в будущем по другим направлениям.

"Не думаю, что стоит рассчитывать на поход на Москву. По-моему, даже Курску ничего не угрожает", – добавил эксперт.

Однако, по его словам, узнать, что планирует высшее военное руководство Украины, мы сможем только после того, как это произойдет.

"Хотя я все же убежден, что фактор ресурсов является ключевым. У главкома Александра Сырского могут быть замыслы любого уровня грандиозности. Но без необходимых ресурсов все останется на уровне ожиданий", — подытожил он.

Россияне были очень удивлены тем, что их пришлось эвакуировать из Курской области.

Президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман в интервью Sky News отметил, что Украина "изменила нарратив вокруг войны" молниеносным вторжением в Курскую область.

Эксперт отметил, что украинские войска показали, что могут перенести войну на территорию России, а не просто обороняться.

"Они также изменили нарратив вокруг Владимира Путина и того, действительно ли он контролировал свою собственную территорию и способен защитить россиян. Россияне были очень удивлены тем, что их пришлось эвакуировать из Курской области", — заявил Фроман.

В то же время эксперт отметил, что Украина надеялась, что операция в Курске выведет часть российских войск из восточной Донецкой области, но "россияне удвоились там".

"Это ставит перед Украиной серьезный вызов по поводу того, как долго они смогут удерживать Курщину", — добавил он.

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