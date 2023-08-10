Стоит ли Украине рассчитывать на перемирие – может ли война завершиться без решающего сражения

Украинское контрнаступление продолжается. Между тем время от времени звучат размышления западных политиков относительно того, что Украине, возможно, стоило бы согласиться на перемирие уже сейчас, мол так удастся уберечь жизни тысяч военных. Стоит ли Украине рассчитывать на перемирие? И может ли вообще закончиться война, если не будет решающего сражения или прорва ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинцам важно обстреливать всю территорию до Азовского моря из артиллерии

Подполковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" заявил, что какие-либо размышления относительно возможного перемирия в войне Росси и Украины – это просто разговоры ни о чем. Каждому, кто подымает разговор о перемирии нужно понимать, что только от России зависит, когда закончится война. Путин должен отдать приказ о выводе российских войск с территории Украины, но пока что не видно, что он к этому готов.

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"Поэтому я не думаю, что сейчас можно говорить о каком-то мире. Правительство Украины должно сконцентрироваться на победе и ни на чем другом", — высказался эксперт.

Он добавляет, нет смысла говорить о перемирии еще и потому, что Россия направляет все силы на то, чтобы воевать очень долго. Огромное финансирование выделяется на ВПК.

"Также они пытаются получать вооружение от других стран и не собираются выходить из Украины. Они будут защищать все необходимое, с их точки зрения. Их цель — удержать то, что они уже захватили, насколько это возможно, пока "не сдастся Запад"...", – отметил Глен Грант.

Война может быть решена без решающего сражения, ей не нужен конец, как в голливудском фильме

Военный эксперт Кристиан Меллинг из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) в интервью газетам медиагруппы Funke Mediengruppe заявил, что он видит хорошие шансы на успех операции ВСУ. По его мнению, наступление украинской армии продвигается медленно, но уверенно.

"Если украинцам удастся прорвать первую линию российской обороны, наступление будет успешным", — уверен эксперт.

Он добавил, идеальным вариантом также было бы, чтобы украинские войска продвинулись к поперечным линиям поставок на железной дороге и автодорогам по направлению к Мелитополю. В таком случае украинцы могли бы простреливать всю территорию до Азовского моря из артиллерии. И местность станет беззащитной для россиян.

Меллинг считает, что защитникам Украины не нужен прорыв. Достаточно будет занять выгодные позиции, что оккупанты больше не смогут контролировать юг.

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