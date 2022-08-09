Стивен Сигал приехал на Донбасс к оккупантам и снимает фильм: подробности

Большой друг Кремля и американский актер Стивен Сигал приехал на неподконтрольную часть оккупированного Донбасса. Он снимает фильм о войне в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на главаря боевиков Дениса Пушилина.

Стивен Сигал (фото из открытых источников)

Пушилин заявил, что актер для съемок своего фильма даже общается с военнопленными в Еленовском СИЗО.

"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне на Донбассе. Он хочет изменить взгляд на эту войну. Стивен отметил, что 98% рассказывающих в СМИ о конфликте никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО", — говорится в заявлении боевика.

Стало известно, что Сигала с собой на Донбасс, в частности, в Еленовку, привез глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские пропагандисты снова опозорились , сняв живой "труп" в Донецке. Российские пропагандисты выложили видео, на котором двигается "труп". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Стратком опубликовал видео одного из пропагандистских российских каналов. На нем видно, как съемочная группа готовит к съемке живых людей, чтобы, по-видимому, выдать их за трупы.

Также "Комментарии" информировали о том, что пропагандисты РФ отреагировали на гибель украинского бизнесмена Вадатурского во время обстрела Николаева. По словам российских пропагандистов Маргариты Симоньян и Бориса Рожина, что подтвердили гибель Алексея Вадатурского и его жены, произошедшего во время обстрела города Николаева, произошедшее было целенаправленным убийством. Таким образом, бизнесмену отомстили за то, что поддерживал свою страну.

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