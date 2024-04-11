Starlink для россиян на фронте: Пентагон удивил своим заявлением

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Кравцев Сергей
Министерство обороны США не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте – например, создать "белый список" для терминалов украинских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает "Defence One".
Starlink для россиян на фронте. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что попытки различных субъектов получить и использовать Starlink — это "то, что мы должны просто принять и понять".
Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб отметил, что, по его мнению, эта компания – отличный партнер.
Также издание "Комментарии" сообщало – интернет-терминалы Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, вопреки санкциям можно приобрести в Российской Федерации. Один из продавцов отметил, что главными покупателями терминалов являются российские волонтеры, которые снабжают свои войска, которые ведут полномасштабную войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".
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