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Starlink для россиян на фронте: Пентагон удивил своим заявлением

Пентагон не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink россиян на оккупированных территориях

сегодня, 09:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны США не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте – например, создать "белый список" для терминалов украинских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает "Defence One".

Starlink для россиян на фронте: Пентагон удивил своим заявлением

Starlink для россиян на фронте. Фото: из открытых источников

"Я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу об этом. Я знаю об опасениях Украины и работаю над этим вместе с Украиной и Starlink", — заявил Джон Пламб.

Чиновник отметил, что попытки различных субъектов получить и использовать Starlink — это "то, что мы должны просто принять и понять".

"И не стоит заблуждаться, причина, по которой она существует, заключается в том, что она настолько эффективна", — сказал представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб отметил, что, по его мнению, эта компания – отличный партнер.

"Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы предоставить услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами... конечно, без лицензий и, конечно, не по приказу страны, в которую они вторгаются, ради всего святого. Так что мы работаем над этим, достигли определенного прогресса, и после этого все будет засекречено", — сказал Пламб.

Также издание "Комментарии" сообщало – интернет-терминалы Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, вопреки санкциям можно приобрести в Российской Федерации. Один из продавцов отметил, что главными покупателями терминалов являются российские волонтеры, которые снабжают свои войска, которые ведут полномасштабную войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".




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Источник: https://www.defenseone.com/threats/2024/04/pentagon-cant-force-starlink-axe-service-russians-us-official-says/395637/
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