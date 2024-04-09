Санкции для видимости: СМИ узнали, как Starlink Маска начал работать против Украины

Интернет-терминалы Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, вопреки санкциям можно приобрести в Российской Федерации. Один из продавцов отметил, что главными покупателями терминалов являются российские волонтеры, которые снабжают свои войска, которые ведут полномасштабную войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal", подчеркивая, что московский продавец Олег сказал, что большинство его заказов поступает с временно оккупированных территорий Украины.

Интернет-терминалы Starlink. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на полях сражений в Украине Starlink обеспечивает мгновенный и в значительной степени безопасный доступ в Интернет. Помимо решения извечной проблемы эффективной связи между войсками и их командирами, Starlink позволяет управлять беспилотниками и другими передовыми технологиями, которые стали важнейшей частью современной войны.

В материале отмечается, что в компании есть возможность ограничить доступ к Starlink с помощью "геозондирования", сделав сервис недоступным в определенных странах и местах, а также с помощью возможности деактивировать отдельные устройства. Россия и Китай не разрешают использовать технологию Starlink, поскольку она может подорвать государственный контроль над информацией. Маск заявил, что, насколько ему известно, ни один терминал не был прямо или косвенно продан в Россию, и что терминалы не будут работать на территории России.

Расследование журналистов показало, что для аппаратуры Starlink существует теневая цепочка поставок, через которую осуществляются закулисные сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и ОАЭ, в результате чего тысячи устройств попадают в руки некоторых противников США и военных преступников, в том числе и российских солдат, воюющим против Украины.

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил в пятницу, что SpaceX работает вместе с Украиной, чтобы попытаться прекратить использование русскими терминалов на фронте.

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