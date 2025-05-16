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Стамбул, так Стамбул: россияне озвучили ультиматум Украине по переговорах

Глава российской делегации позвал представителей Украины на переговоры утром в пятницу

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский в ультимативной форме поставил Украину перед фактом, что представителей Киева будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле. Ранее российская сторона до последнего тянула из составом делегации, а затем избегала прямых ответов о времени и месте возможной встречи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Стамбул, так Стамбул: россияне озвучили ультиматум Украине по переговорах

Переговоры в Стамбуле

Отмечается, что делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Представитель РФ также сообщил, что провел "плодотворную" встречу с главой турецкого МИД, где делегация объяснила позицию России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW). 

Аналитики отмечают, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя России Владимира Путина и в большинстве своем является той же делегацией, которую Россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле. Путин объявил вечером 14 мая, что его помощник Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле. Мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, в ходе которых Россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины.




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Источник: https://t.me/tass_agency/315263
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