Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский в ультимативной форме поставил Украину перед фактом, что представителей Киева будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле. Ранее российская сторона до последнего тянула из составом делегации, а затем избегала прямых ответов о времени и месте возможной встречи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Переговоры в Стамбуле

Отмечается, что делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

Представитель РФ также сообщил, что провел "плодотворную" встречу с главой турецкого МИД, где делегация объяснила позицию России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя России Владимира Путина и в большинстве своем является той же делегацией, которую Россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле. Путин объявил вечером 14 мая, что его помощник Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле. Мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, в ходе которых Россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины.



