Теперь Путин отыграется по полной: какая участь ждет США в лице Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что до его личной встречи с Путиным никаких результатов по урегулированию российско-украинской войны не будет. И, что Путин и не собирался приезжать в Стамбул, потому что он туда не прилетел. Сам собой возникает логичный вопрос: а, зачем было требовать от Зеленского лететь в Стамбул? Все дело в том, что у Трампа по-прежнему нет никакой стратегии по завершению российско-украинской войны. Её и не было. Такое мнение высказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Упование лишь на личную харизму "стабильного гения". Трамп до сих пор не понял, что Путин и дальше будет над ним стебаться и унижать, пока это возможно. В его лице он унижает США, которые считает врагом рф и его лично. Он будет по-максимуму обыгрываться за то унижение, которые испытывал на протяжении 2022-2024 гг", – отметил эксперт.

Он продолжает, что все эти переговоры в Стамбуле, которые 15 мая так и не состоялись по причине "шутовского" уровня российской делегации, не будут иметь никаких практических результатов и 16 мая. Госсекретарь Рубио это понял и принял решение не принимать участие в этом цирке.

"Так что не тешьте зря себя иллюзиями и напрасными ожиданиями", – констатировал Максим Яли.

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