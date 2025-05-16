Переговоры в Стамбуле: в США ответили, согласится ли РФ на компромиссы

Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Переговоры в Стамбуле. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя России Владимира Путина и в большинстве своем является той же делегацией, которую Россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле.

Путин объявил вечером 14 мая, что его помощник Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле. Мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, в ходе которых Россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины.

Эксперты обращают внимание, что Кремль требовал этих условий в первый и второй месяц своего полномасштабного вторжения, когда российские войска продвигались на Киев и достигали значительных успехов на северо-востоке, востоке и юге Украины.

"Сейчас Россия пытается повторить эти же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор успешно заставили Россию выйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили темпы продвижения России на театре военных действий", – говорится в отчете.

В обзоре отмечают, что попытка Мединского представить переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как мирные переговоры противоречит заявленным усилиям Украины, США и Европы по установлению долгосрочного прекращения огня в Украине, которое предшествовало бы мирным переговорам.

Специалисты институт резюмируют, что постоянное настояние России на своих стамбульских требованиях 2022 года в мае 2025 года демонстрирует, что Россия продолжает быть заинтересована только в полной капитуляции Украины, не желает предлагать компромиссы в любых добросовестных переговорах и готова продолжать войну на достижение своей цели.

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