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Стало известно, зачем в РФ выдали приказ жестоко убивать украинских пленных

Информация о том, что российским военным приказали жестоко убивать украинских пленных ВСУ на самом деле направлена именно на оккупантов, заявил военный Кирилл Сазонов

сегодня, 17:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный, политолог Кирилл Сазонов прокомментировал информацию о том, что российское командование приказало со всей жестокостью убивать украинских пленных ВСУ, в частности – отрезать им головы.

Стало известно, зачем в РФ выдали приказ жестоко убивать украинских пленных

Кирилл Сазонов

"Да, пи*оры не соблюдают никаких конвенций. Не первый случай. И такие вещи они активно разгоняют по своим каналам. Но в данном случае не мы целевая аудитория. Если и была у них надежда деморализовать украинцев, то на 90% она провалилась. Отдельные напуганные персонажи и раньше не рвались в добровольцы, так что успехом пропаганды тут не пахнет. Мы? Мы и раньше были злые. И раньше знали им цену. Тут вообще никаких открытий", — говорит Сазонов.

По его словам, в тылу поддержка ВСУ и воля к сопротивлению от этих сообщений не ослабеют.

"Так что все разгоны этой инфы у них – для своей аудитории. Общий тезис, который доносят российские замполиты до новобранцев, прост как мычание Лаврова в Африке. "Посмотрите, что мы делаем с украинскими пленными – представьте, что они сделают с вами!" Таким образом противник борется с желанием своего пополнения сдаваться в плен. Запугивает нами. Все очень просто, это не самая сложная пропаганда. Так что берегите нервы. И не торопитесь с советами, что нам делать в ответ. Поверьте – подобных фото и видео от ВСУ не будет", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генпрокурор Андрей Костин сообщил о том, что российское командование отдало приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убивать их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления. По его информации, факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02LbpHt61LTKuNyYjXyjNQc8byhHmcCs77vJ3h2eaxAbCwegJ7s8EL2L3td3Z2TDXEl
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