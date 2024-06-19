Стало известно, зачем в РФ выдали приказ жестоко убивать украинских пленных

Военный,
политолог Кирилл Сазонов прокомментировал информацию о том, что российское
командование приказало со всей жестокостью убивать украинских пленных ВСУ, в
частности – отрезать им головы.
Кирилл Сазонов
"Да, пи*оры не
соблюдают никаких конвенций. Не первый случай. И такие вещи они активно
разгоняют по своим каналам. Но в данном случае не мы целевая аудитория. Если и
была у них надежда деморализовать украинцев, то на 90% она провалилась.
Отдельные напуганные персонажи и раньше не рвались в добровольцы, так что
успехом пропаганды тут не пахнет. Мы? Мы и раньше были злые. И раньше знали им
цену. Тут вообще никаких открытий", — говорит Сазонов.
По его словам, в
тылу поддержка ВСУ и воля к сопротивлению от этих сообщений не ослабеют.
"Так что все
разгоны этой инфы у них – для своей аудитории. Общий тезис, который доносят
российские замполиты до новобранцев, прост как мычание Лаврова в Африке.
"Посмотрите, что мы делаем с украинскими пленными – представьте, что они
сделают с вами!" Таким образом противник борется с желанием своего пополнения
сдаваться в плен. Запугивает нами. Все очень просто, это не самая сложная
пропаганда. Так что берегите нервы. И не торопитесь с советами, что нам делать
в ответ. Поверьте – подобных фото и видео от ВСУ не будет", — подчеркнул
Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что генпрокурор Андрей Костин сообщил о том, что российское
командование отдало приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убивать
их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления. По его информации, факт обезглавления
украинского защитника зафиксирован в Донецкой области.
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