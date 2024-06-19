В Генпрокуратуре идентифицировали российских командиров, которые приказали обезглавить военного ВСУ

Как сообщил Андрей Костин, уже установлена личность погибшего военного, о жестоком убийстве которого стало известно вчера. Речь идет о том, что оккупанты его обезглавили.

Андрей Костин

"Пока мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", — отметил Костин.

По его словам, также идентифицированы российские командиры, которые потенциально ответственны за обезглавление украинского защитника. Осуществляется комплекс мер по проверке этой информации.

"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение международным правом и общечеловеческой моралью — это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, терпящему варварские убийства", — сообщил Костин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Костин сообщил о том, что российское командование отдало приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убивать их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления. По его информации, факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", — сообщил Костин. По его словам, это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке, и это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор — не редкие инциденты , а спланированная стратегия российского режима

Вместе с тем, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил , что факт обезглавления украинского военного зафиксировали украинские военные во время аэроразведки. Известно, что руководители одного из подразделений армии РФ отдали приказ убивать украинских защитников с чрезвычайным садизмом, вместо того чтобы брать их в плен, подчеркнул омбудсмен.





