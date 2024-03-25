Стало известно, зачем россиянам очень нужны украинцы и как их используют

Как отметил Александр Гладун, за счет жителей оккупированных территорий страна-агрессор улучшает свою демографическую ситуацию, в частности, сохраняет жизнь своим гражданам.

Украинцы

В частности, отмечает эксперт, в первую очередь захватчики заставляют украинцев на временно оккупированных территориях брать российские паспорта, а затем мобилизуют их в оккупационную армию. Таким образом, украинцы вынуждены воевать против своего собственного государства.

Кроме того, добавил Гладун, часть украинцев страна-агрессор вывозит на свои территории. По его словам, действительно демографическая ситуация в Российской Федерации плохая, поэтому за счет украинцев там пытаются исправить нелестную статистику.

Ученый подчеркнул, что еще до полномасштабного вторжения в Украину, в России все было плохо с демографической точки зрения, ведь смертность превышала рождаемость. Именно поэтому Кремль проводил тогда активную миграционную политику и пытался вернуть "соотечественников" на родину. Более того, Москва даже выдавала денежные компенсации тем, кто решит возвратиться в РФ из республик бывшего Советского Союза.

"Поэтому демографическая ситуация в России очень далека от нормы и Путину нужны новые люди",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, именно поэтому организованная принудительная депортация украинцев направлена на поддержку населения на территории страны-агрессора. А непокорных, добавляет Гладун, убивают или просто используют на этой территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что если бы Россия сумела захватить Киев, то заселила бы его россиянами.