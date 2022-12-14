Стало известно, за какие деньги Украина отстроит высоковольтную инфраструктуру

"Укрэнерго" привлекло 300 млн евро кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также 72 млн евро грантовых средств от Нидерландов для восстановления сетей и повышения финансовой стабильности компании, пишут "Комментарии", сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.



Украина получит €300 млн на восстановление высоковольтной инфраструктуры

Половину кредитных средств будет направлено непосредственно на приобретение оборудования, которое срочно необходимо для восстановления подстанций и магистральных линий электропередачи.

Вторая часть кредита ЕБРР будет использована для выполнения финансовых обязательств "Укрэнерго" и поддержания стабильной работы рынка электроэнергии.

Украина ищет необходимое специализированное оборудование для обновления энергосистемы в ЕС, США, странах Азии и ведет переговоры с компаниями-производителями. Помощь международных коллег и партнеров в виде необходимого оборудования и финансов помогает нам быстрее ремонтировать и восстанавливать сети, поддерживать работу энергосистемы в экстремальных условиях войны.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за существенную финансовую помощь. Это ускорит покупку критически необходимого оборудования и восстановления сетей, поврежденных российскими ракетами. Это ваш вклад в надежность работы энергосистемы, финансовую стабильность компании и ключевое – в возвращение света каждому украинцу", – комментирует директор по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олег Павленко .

Это позволит уменьшить необходимые расходы компании на приобретение оборудования для восстановления энергосети, которая получила значительные повреждения в результате уже семи массированных ракетных атак врага.

Как ранее писали "Комментарии", Президент Украины просит у ЕС 50 млн. устройств, которые смогут сохранить 40% электроэнергии для Украины. Европейский Союз готов предоставить 30 млн. Владимир Зеленский обратился с просьбой помочь с дефицитом электроэнергии. Украинский президент считает, что LED-лампы могут сберечь около 40% энергии.

С октября Россия разрушает энергетическую инфраструктуру Украины ракетными ударами и дронами-камикадзе, что приводит к регулярным дефицитам электроэнергии в целой стране. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наносит удары по энергосистеме ракетами украинского производства . Украина передала их РФ для своей территориальной защиты. Также "Комментарии" писали о списке компаний, поставляющих в Российскую Федерацию западные компьютерные технологии, которые могут использоваться в российском оружии.



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