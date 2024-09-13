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Ткачик Олеся
Сейчас невероятно много очень разных лиц, в том числе ведущих политиков и интеллектуалов, представляют себе желаемое будущее как возвращение в желаемое прошлое, правда, у разных лиц эти прошлые разные, но само стремление мерить будущее прошлым одно на всех, отметил член Украинского центра Международного ПЭН- клуба Алексей Паныч.
Россия
В частности, по его словам, он услышал от очень уважаемого британского ученого, что для него желательно будущее — это возвращение к status quo ante 2014 — "состоянию, которое было до 2014 года".
По его словам, парадокс в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его окружение думают практически так же – с тем лишь отличием, что их ориентиром является status quo ante 1990, а еще лучше ante 1985, а еще лучше ante 1980, а досадный сбой матрицы произошел не в 2022, а в 1991 году.
По его словам, никто не знает, каким будет будущее, впрочем, совершенно очевидно, что оно будет принципиально отличным от любого status quo ante.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад хочет начать торговать с РФ и для этого готов пожертвовать Украиной.
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