Сейчас невероятно много очень разных лиц, в том числе ведущих политиков и интеллектуалов, представляют себе желаемое будущее как возвращение в желаемое прошлое, правда, у разных лиц эти прошлые разные, но само стремление мерить будущее прошлым одно на всех, отметил член Украинского центра Международного ПЭН- клуба Алексей Паныч.

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В частности, по его словам, он услышал от очень уважаемого британского ученого, что для него желательно будущее — это возвращение к status quo ante 2014 — "состоянию, которое было до 2014 года".

"Уверен, что в западном политикуме это вообще мейнстримное мнение. "Все же было хорошо, и тут вдруг какой-то досадный сбой (матрицы?); надо его поскорее пофиксить, и все опять будет как раньше". Не будет", – говорит Паныч.

По его словам, парадокс в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его окружение думают практически так же – с тем лишь отличием, что их ориентиром является status quo ante 1990, а еще лучше ante 1985, а еще лучше ante 1980, а досадный сбой матрицы произошел не в 2022, а в 1991 году.

"На самом деле эта идентичная ментальная ошибка свидетельствует лишь о том, что обе стороны боятся заглядывать в реальное будущее и изо всех сил тянут историю в прошлое – каждая в свое", – отметил эксперт.

По его словам, никто не знает, каким будет будущее, впрочем, совершенно очевидно, что оно будет принципиально отличным от любого status quo ante.

"И лучше держать свой разум открытым для этого, ибо тем, кто стремится к возвращению в прошлое, можно гарантировать только одно: "Так, как вы хотите и хотите, все равно не будет, а следовательно, результат ваших стремлений в любом случае будет не тем, которого вы ожидаете. Так что лучше было бы не обманывать ни себя, ни других", — подчеркнул Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад хочет начать торговать с РФ и для этого готов пожертвовать Украиной.



