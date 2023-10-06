Стало известно, в какой европейской стране РФ вербует наемников для войны против Украины

Россия укрепляет свое войско за счет того, что вербует в свою армию сербских наемников и размещает их в общежитии в Подмосковье. В планах Минобороны РФ даже сформировать полноценную сербскую бригаду. Как передает портал "Комментарии", российская служба "BBC".

Россия и Сербия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что сербские наемники в основном направляют в 106-ю дивизию ВДВ. Вербовкой поручено заниматься сербскому командиру Давору Савичичу, который принимает активное участие в боях на стороне России еще с 2014- года, когда он воевал на Донбассе. Также вербовкой занимаются лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов и сын экс-президента Югославии Марко Милошевич, который постоянно проживает в России.

"Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: иностранцев, прилетающих в Россию, размещали во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве", — говорится в материале.

Журналисты сообщают, что Подмосковье выбрали потому, что регион не выполнял поставленные перед ним задачи по количеству мобилизованных ("добровольцев").

BBC также получила доступ к списку имен сербов, которых завербовали в российскую армию. Среди них был гражданин Сербии Вукашин Стеванович.

В переписке он отрицал, что заключал контракт и служит теперь в 106 дивизии ВДВ. Вукашин Стеванович утверждает, что работает в России обычным строителем. На нескольких фотографиях в своих соцсетях он позирует с оружием в военной форме сербской армии.

"Я рожден для того, чтобы сражаться, и буду сражаться", — написал о себе Стеванович.

Его мама рассказала изданию, что Стеванович находится в России "уже больше года", там он якобы "работает на стройке". Он ей редко звонит из-за "проблем с мобильной сетью в России".

То, что сербские наемники участвуют в войне в Украине, в конце августа подтвердили в эфире программы "Соловьев Live" Давор Савичич и сербский снайпер Деян Берич.

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