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Стало известно, сколько заключенных в России согласились уехать на войну в Украину

Россияне продолжают вербовать заключенных на войну в Украину

сегодня, 20:03
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия продолжает вербовать осужденных на войну в Украине. Только со Ставропольского края согласились воевать в Украине более 650 заключенных. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Генерального штаба ВСУ.

Стало известно, сколько заключенных в России согласились уехать на войну в Украину

В России заключенные согласились поехать на войну в Украину (фото из открытых источников)

"Командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава", — сообщают в Генштабе.

В сообщении говорится, что в Ставропольском крае более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима согласились поехать на войну в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин хочет перехода Запорожской АЭС под контроль России. Президент России Владимир Путин поручил передать управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) под контроль России. В указе говорится о передаче созданному недавно АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" прав на ведение работ в области атомной энергии. Им также разрешается использование лицензий на проведение таких работ, выданных по станции до 30 сентября 2022 года. Они продолжат действовать "до выдачи разрешений в соответствии с законодательством России". Акционерное общество, о котором идет речь в указе Путина, было учреждено государственной российской компанией "Росэнергоатом" специально для управления ЗАЭС. Зарегистрирован в соответствующих реестрах оно было 3 октября. На ее создание уже отреагировали в украинском НАЭК "Энергоатом", осуществляющем законный контроль за атомной станцией. Там решение о создании общества назвали "ничтожным" и "незаконным", а также "агонией вымышленного сумасшедшего мира страны-агрессора".



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Источник: https://www.facebook.com/100069092624537/posts/425709893075428/?flite=scwspnss&mibextid=RMtQ0ueH27s90gcN
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