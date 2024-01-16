Стало известно, сколько украинского зерна украли россияне за прошлый год

В течение 2023 года российские оккупанты собрали и вывезли с временно оккупированных территорий Украины 4,8 млн тонн зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты вывозят украинское зерно. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления рассказали, что, как и сто лет назад, Россия продолжает грабить захваченные земли и вывозить оттуда все, до чего может дотянуться. В частности, с оккупированных территорий в РФ вывозят эшелоны с зерном, которые собрал враг на украинской земле.

При этом, отметили в Центре сопротивления, на временно оккупированных территориях действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно врагам по фиксированной цене, которая в разы ниже рыночной цены.

Изъятое у фермеров зерно, сообщает Центр сопротивления, пророссийские гауляйтеры перепродают, а средства, полученные за счет разницы в цене, забирают себе. Таким образом, они получают "плату" за верность Кремлю.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что никто из причастных к воровству украинского зерна не избежит ответственности и является законной целью для Движения сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

