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Стало известно, сколько украинцев сбежало от войны в ЕС

В странах ЕС сейчас проживает 4,2 млн украинцев, покинувших родину из-за войны

сегодня, 23:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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Согласно данным Евростата, по состоянию на конец апреля 2024 года 4 198 490 неграждан ЕС, сбежавших из Украины из-за российской агрессии, имели статус временной защиты в ЕС.

Стало известно, сколько украинцев сбежало от войны в ЕС

В Европе сейчас проживают миллионы украинцев. Фото из отрытых источников

Среди стран, обнародовавших данные, больше всего украинских беженцев проживает в Польше (953 930) и Чехии (345 405). При этом Германия и Испания не предоставили соответствующую информацию.

По сравнению с концом марта количество украинцев, получивших временную защиту, выросло в 19 странах ЕС. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Румынии (3275), Швеции (1855), Болгарии (1780) и Словакии (1250).

Стало известно, сколько украинцев сбежало от войны в ЕС - фото 2

В 6 странах ЕС их количество снизилось. Наибольшее абсолютное уменьшение наблюдалось в Чехии (-18 970) и Нидерландах (-8 415). Уменьшение числа украинцев в европейской стране не обязательно связано с возвращением в Украину. Люди часто ожидают программы для беженцев в США, Канаде и Британии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.



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Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240610-1
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